Как сообщает агентство ABNA со ссылкой на Al Jazeera, газета New York Times со ссылкой на европейских официальных лиц сообщила, что США планируют сократить количество самолётов и боевых кораблей, выделяемых для операций НАТО в Европе.

Это сообщение публикуется в то время, когда опубликованные европейскими СМИ отчёты указывают на план США по значительному сокращению своего военного потенциала в рамках НАТО. Этот шаг может свидетельствовать об углублении разногласий в сфере безопасности внутри этого военного альянса и возможном полном выходе Вашингтона из него.

Согласно сообщениям этих СМИ, США намерены резко сократить свой военный вклад в поддержку европейских союзников в кризисных ситуациях. Это также будет включать сокращение отправки истребителей, боевых кораблей, подводных лодок и самолётов-заправщиков.

Этот разрыв между двумя берегами Атлантики углубился после критики Трампом членов НАТО за недостаточную поддержку планов Вашингтона по агрессии против Ирана.