  1. Home
  2. Новости Америки

Планы США по сокращению военной поддержки операций НАТО в Европе

12 июня 2026 - 18:02
News ID: 1826129
Source: ABNA
Планы США по сокращению военной поддержки операций НАТО в Европе

Европейские официальные лица объявили, что США планируют сократить количество самолётов и боевых кораблей, выделяемых для операций НАТО на европейском континенте.

Как сообщает агентство ABNA со ссылкой на Al Jazeera, газета New York Times со ссылкой на европейских официальных лиц сообщила, что США планируют сократить количество самолётов и боевых кораблей, выделяемых для операций НАТО в Европе.

Это сообщение публикуется в то время, когда опубликованные европейскими СМИ отчёты указывают на план США по значительному сокращению своего военного потенциала в рамках НАТО. Этот шаг может свидетельствовать об углублении разногласий в сфере безопасности внутри этого военного альянса и возможном полном выходе Вашингтона из него.

Согласно сообщениям этих СМИ, США намерены резко сократить свой военный вклад в поддержку европейских союзников в кризисных ситуациях. Это также будет включать сокращение отправки истребителей, боевых кораблей, подводных лодок и самолётов-заправщиков.

Этот разрыв между двумя берегами Атлантики углубился после критики Трампом членов НАТО за недостаточную поддержку планов Вашингтона по агрессии против Ирана.

Your Comment

You are replying to: .
captcha