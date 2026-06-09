Цель Израиля и Америки — не допустить превращения Ирана в региональную державу

По сообщению агентства «Абна», «Йехиэль Лейтер», посол сионистского режима в Вашингтоне, в интервью Fox News раскрыл скрытые цели атаки этого режима совместно с США против Ирана и признал: «У нас одинаковые цели с Америкой, и мы хотим, чтобы Иран не был доминирующей региональной державой».

Лейтер, забывая о том, что сионистский режим сам является крупнейшим фактором угрозы в регионе, сказал: «Мы работаем с Америкой, чтобы гарантировать, что Иран не сможет угрожать региону».

Он, не упоминая агрессивных атак сионистского режима на южный пригород Бейрута и нарушения режима прекращения огня с Ливаном, заявил: «Израиль был вынужден ответить на атаки Ирана, и Тегеран получил образец того, как Израиль реагирует».

В то время как СМИ сообщили, что в недавнем разговоре Трампа и Нетаньяху прозвучали очень резкие слова и президент США назвал премьер-министра Израиля сумасшедшим, Лейтер заявил, что недавний разговор Трампа и Нетаньяху был дружеским и свидетельствует о глубоких 40-летних отношениях между Вашингтоном и Тель-Авивом.

Лейтер, ссылаясь на координацию между Вашингтоном и Тель-Авивом, добавил, что между Америкой и Израилем существует тесное сотрудничество и взаимопонимание.

Он далее заявил: «Трамп призвал к деэскалации; вопрос, с которым, по его утверждению, согласился и премьер-министр Израиля».

Это происходит в то время, как Трамп заявил, что попросит Нетаньяху не отвечать Ирану, но премьер-министр израильского режима спустя несколько часов отдал приказ о новой агрессии против целей в Иране — действие, которое показывает, что Нетаньяху не придал значения словам Трампа.