БРИКС играет определяющую роль в глобальной энергетической безопасности

По сообщению агентства Абна, Казем Джалали, посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации, в своей речи на тему «Энергетическое сотрудничество и энергетическая безопасность в рамках БРИКС» изложил взгляды Исламской Республики Иран на место БРИКС в глобальной энергетической системе.

Джалали на этом заседании отметил: геополитические напряжения, сбои в цепочках поставок, волатильность мировых рынков и растущий спрос в развивающихся экономиках показывают, что энергетическая безопасность как никогда стала одним из главных столпов глобальной стабильности и развития.

Он добавил: энергетическая безопасность означает не просто доступ к энергетическим ресурсам, а является комплексным понятием, которое включает в себя безопасность предложения, безопасность спроса, безопасность инвестиций, технологическую безопасность, безопасность инфраструктуры и финансовую безопасность.

Джалали назвал обширные возможности стран-членов БРИКС предпосылкой для общей ответственности и сказал: эти страны несут ответственность за формирование более справедливой, стабильной и всеохватной системы глобальной энергетической безопасности.

Подчеркнув, что энергия должна быть фактором развития, благосостояния и производства, а не инструментом политического давления, он призвал к развитию международного транспортного коридора «Север-Юг», расширению транспортной и логистической инфраструктуры, развитию портового сотрудничества и укреплению связи между энергосетями стран-членов БРИКС.

Посол Ирана в России отметил: эти меры могут способствовать повышению безопасности и устойчивости энергетической торговли на региональном и глобальном уровнях.

Джалали также подчеркнул: Исламская Республика Иран не только не нападала ни на одну страну, но всегда выступала за мир, стабильность и безопасность в мире и как член БРИКС и один из важных производителей энергии сыграет свою конструктивную и эффективную роль в достижении справедливости и глобальной энергетической безопасности.