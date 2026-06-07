Новый скандал в Вашингтоне: заявление Трампа о связи с «Хезболлой» оказалось ложью

По сообщению агентства «Абна» со ссылкой на информационный сайт «Аль-Ахд», Али аль-Мукадад, член парламентской фракции «Верность сопротивлению» в парламенте Ливана, решительно опроверг заявление президента США Дональда Трампа о существовании прямых каналов связи с «Хезболлой», раскрыв новую ложь Белого дома.

Он прямо подчеркнул: «Не существует никаких прямых контактов с американцами — ни с самим Трампом, ни с кем-либо ещё. Обмен сообщениями происходит только косвенно, через посредников и такие страны, как Катар, Саудовская Аравия и Египет, которые несут ответственность за управление этими контактами — либо с правительством Бейрута, либо через Набиха Берри, спикера парламента Ливана».

Это разоблачение произошло после того, как на прошлой неделе Трамп заявил, что он напрямую контактировал с «Хезболлой» и израильским режимом и заручился их согласием на прекращение огня.

Аль-Мукадад в другой части своего выступления указал, что даже спикер парламента Ливана был чрезвычайно удивлён и шокирован односторонним соглашением, объявленным в Вашингтоне, поскольку, несмотря на предварительные координации через посредников, спикер парламента никогда не ожидал такого исхода или результата от американских официальных лиц.