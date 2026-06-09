Без снятия санкций и разблокировки активов Ирана никакого соглашения не будет

По сообщению агентства «Абна», иранский чиновник в интервью телеканалу «Аль-Джазира» заявил, что США внесли изменения в проект меморандума о взаимопонимании, которые неприемлемы с точки зрения Тегерана.

Этот чиновник, имя которого не упоминается, добавил, что любое нарушение режима прекращения огня может негативно повлиять на ход переговоров, и Иран будет серьезно реагировать на такие действия.

Он также подчеркнул, что без разблокировки наших замороженных активов и снятия санкций достижение какого-либо соглашения будет невозможным.

В заключение иранский чиновник заявил, что достижение стабильности и устойчивой безопасности в регионе возможно только через создание реального механизма сдерживания агрессии.