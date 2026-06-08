По сообщению агентства «Абна», опубликовано заявление Министерства иностранных дел об оборонительных ударах Ирана по целям сионистского режима.

Текст сообщения следующий:

Вслед за неоднократными нарушениями режима прекращения огня от 8 апреля и повторением агрессивных действий сионистского режима против Ливана и Исламской Республики Иран, в том числе посредством сговора с террористической армией Америки в атаках последних двух недель на иранские корабли и цели в южных районах страны, а также сговора с американским режимом в морском разбое против иранского народа, вооруженные силы Исламской Республики Иран в воскресенье вечером 7 июня 2025 года в рамках неотъемлемого права на законную самооборону в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций нанесли удары по нескольким военным целям на севере оккупированных палестинских территорий.

Исламская Республика Иран, подчеркивая решимость иранского народа решительно защищать свою безопасность и национальные интересы везде, где сочтет нужным, напоминает, что прекращение огня в Ливане было неотъемлемой частью договоренности о прекращении огня от 8 апреля 2025 года, и правительство США несет прямую ответственность за нарушения режима прекращения огня со стороны сионистского режима и вытекающие из этого последствия, а также за любую эскалацию напряженности в регионе.

Исламская Республика Иран предупреждает, что любая порочная авантюра сионистского режима против Ливана или Исламской Республики Иран встретит сокрушительный и всесторонний ответ со стороны храбрых вооруженных сил Ирана.