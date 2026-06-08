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Прекращение огня в Ливане было неотъемлемой частью договоренности о прекращении огня

8 июня 2026 - 09:19
News ID: 1824129
Source: ABNA
Прекращение огня в Ливане было неотъемлемой частью договоренности о прекращении огня

Министерство иностранных дел заявило: Прекращение огня в Ливане было неотъемлемой частью договоренности о прекращении огня от 8 апреля 2025 года, и правительство США несет прямую ответственность за нарушения режима прекращения огня со стороны сионистского режима.

По сообщению агентства «Абна», опубликовано заявление Министерства иностранных дел об оборонительных ударах Ирана по целям сионистского режима.

Текст сообщения следующий:

Вслед за неоднократными нарушениями режима прекращения огня от 8 апреля и повторением агрессивных действий сионистского режима против Ливана и Исламской Республики Иран, в том числе посредством сговора с террористической армией Америки в атаках последних двух недель на иранские корабли и цели в южных районах страны, а также сговора с американским режимом в морском разбое против иранского народа, вооруженные силы Исламской Республики Иран в воскресенье вечером 7 июня 2025 года в рамках неотъемлемого права на законную самооборону в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций нанесли удары по нескольким военным целям на севере оккупированных палестинских территорий.

Исламская Республика Иран, подчеркивая решимость иранского народа решительно защищать свою безопасность и национальные интересы везде, где сочтет нужным, напоминает, что прекращение огня в Ливане было неотъемлемой частью договоренности о прекращении огня от 8 апреля 2025 года, и правительство США несет прямую ответственность за нарушения режима прекращения огня со стороны сионистского режима и вытекающие из этого последствия, а также за любую эскалацию напряженности в регионе.

Исламская Республика Иран предупреждает, что любая порочная авантюра сионистского режима против Ливана или Исламской Республики Иран встретит сокрушительный и всесторонний ответ со стороны храбрых вооруженных сил Ирана.

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