По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на «Аль-Масира», сообщения с места событий на границах Ливана и оккупированной Палестины свидетельствуют о том, что силы исламского сопротивления Ливана за последние 24 часа провели серию целенаправленных операций против позиций и передвижений армии сионистского режима – операций, которые показывают продолжение изнурительной войны против этого режима.

Согласно этому сообщению, сионистские СМИ сообщили о вооруженном столкновении после проникновения одного из бойцов сопротивления к северным границам оккупированной Палестины. По словам этих источников, нападавший после пересечения границы вступил в столкновение с силами армии режима, что привело к закрытию некоторых маршрутов и изданию экстренных распоряжений для поселенцев в приграничных районах.

В сфере ПВО «Хезболла» заявила, что поразила в небе южного Ливана разведывательный беспилотник сионистского режима типа «Хермес 450» и вынудила его отступить – шаг, который оценивается как свидетельство растущей способности сопротивления противостоять воздушной деятельности этого режима.

Одновременно сионистские СМИ сообщили о ранении нескольких военнослужащих этого режима в результате атаки ударного беспилотника, принадлежащего «Хезболле». Также после проникновения беспилотника в небо Западной Галилеи в нескольких районах прозвучали сирены тревоги.

Что касается наземных полевых событий, «Хезболла» заявила, что поразила ракетой попытку продвижения бронетанкового подразделения армии сионистского режима на одном из приграничных направлений и вынудила его отступить.