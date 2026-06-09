Мохсен Резаи: Мы не допустим вмешательства любой третьей стороны в Ормузском проливе

По сообщению агентства «Абна», генерал-лейтенант Мохсен Резаи, военный советник Верховного главнокомандующего, в интервью агентству «Спутник» заявил, что Ормузский пролив является вопросом, касающимся только Ирана и Омана, и ни одна третья сторона не имеет права вмешиваться в управление этим стратегическим проходом.

Резаи отметил: «Ормузский пролив относится только к Ирану и Оману, и мы не позволим США или европейским странам взять на себя управление этим стратегическим маршрутом».

Он также, указав на морское судоходство в этом водном пути, добавил, что ежедневно через Ормузский пролив проходит около 30 судов, и Иран готов принять и больший объем морского трафика.

Советник лидера революции в заключение указал, что США препятствуют движению некоторых судов, следующих по заранее определенным морским маршрутам.