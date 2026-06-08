Сокрушительный и точный ответ Ирана на многократные нарушения режима прекращения огня и преступления сионистского режима

По сообщению корреспондента «Абна», реализуя право на законную самооборону и в ответ на многократные и варварские нарушения режима прекращения огня со стороны преступного сионистского режима, вооруженные силы Исламской Республики Иран в воскресенье вечером нанесли масштабный и сокрушительный ракетный удар по военным и стратегическим объектам на оккупированных территориях.

Эта карательная операция была проведена после того, как сионистский режим при полной поддержке США неоднократно нарушил установленный режим прекращения огня на ливанском фронте, атаковал юг Ливана и районы Дахии и убил десятки невинных ливанских гражданских лиц.