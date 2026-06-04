Лидер революции: Мы должны сорвать планы врага, проявляя стойкость и сохраняя единство.

Как сообщает агентство «Абна», послание Его Святейшества аятоллы Сейеда Муджтабы Хусейни Хаменеи, Верховного лидера Исламской революции, по случаю праздника Гадир, 37-й годовщины кончины имама Хомейни (да будет милостив к нему Аллах) и годовщины начала руководства Его Святейшества аятоллы-мученика Сейеда Али Хаменеи, сегодня утром в мавзолее имама Хомейни зачитал Ходжат-оль-Ислам Мохаммад Джавад Хадж Али Акбари.

Система господства, которая создала плацдарм под названием Израиль около восьмидесяти лет назад, не приемлет существование сильного и независимого Ирана, обладающего всевозможными преимуществами, на восточной границе ложной и бессмысленной географии «Великого Израиля», то есть к востоку от Евфрата, и не упускает никаких возможностей, чтобы помешать его прогрессу. В этой связи я говорю дорогому народу: коварный враг, потерпевший поражение в противостоянии с вашими отважными сыновьями в вооруженных силах, и особенно испытавший глубокое и многозначительное унижение из-за решительного удара — как в военном противостоянии, так и на улицах, что привело к ощутимому отдалению от него других стран, — сосредоточил свои козни в гибридной войне на двух точках: первая — это устойчивость народа, вторая — внесение ошибки в расчеты ответственных лиц страны. Его главное орудие в обоих случаях — это сеять семена сомнения, отчаяния, страха, недоверия и раздора. Поэтому для противодействия этим злым умыслам все должны, проявляя стойкость, проницательность, сохраняя единство, сплоченность, взаимное доверие и не вступая в сговор с врагом, сорвать его зловещий план. В этой связи роль ответственных лиц в поддержке этих действий крайне важна. Любое действие, вызывающее подозрения и разочарование у людей, считается своего рода помощью врагу этой страны и ее народа.

Сейчас открылась новая возможность для практического представления и воплощения школы великого Хомейни и дорогого мученика Хаменеи как справедливых, но могущественных и, конечно же, победоносных лидеров Исламской революции во всем мире. Эта важная задача лежит на плечах всего народа, особенно молодежи, элиты, интеллектуалов и деятелей искусства, чтобы, следуя этой школе, доверяя обещаниям Аллаха, под покровительством нашего Повелителя (да ускорит Аллах его славное явление) и на пути чистого ислама — то есть светлой линии, начертанной за двести пятьдесят лет присутствия обладателей непорочности и великой власти (да пребудет на них всех благословение и мир Аллаха), — построить светлое будущее дорогого Ирана.