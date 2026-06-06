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Заявление CENTCOM: Мы разбомбили цели в Сирике и Кешме

6 июня 2026 - 09:25
News ID: 1823022
Source: ABNA
Заявление CENTCOM: Мы разбомбили цели в Сирике и Кешме

Центральное командование террористической армии США в Западной Азии заявило, что атаковало цели на островах Гурук (Сирик) и Кешм.

По сообщению агентства «Абна» со ссылкой на «Аль-Джазиру», Центральное командование террористической армии США в Западной Азии в своем заявлении утверждало, что всего несколько мгновений назад силы CENTCOM сбили четыре иранских односторонних ударных беспилотника, которые были запущены в направлении Ормузского пролива.

CENTCOM утверждал, что эти ударные беспилотники представляли непосредственную угрозу для морского судоходства в регионе, и что американские силы атаковали иранские прибрежные радиолокационные станции наблюдения в Гуруке (Сирик) и на острове Кешм для защиты от дальнейших атак.

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