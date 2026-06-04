Шейх Наим Касем: Унизительное шоу прямых переговоров с врагом должно быть прекращено.

Как сообщает агентство «Абна» со ссылкой на «Аль-Маядин», шейх Наим Касем, генеральный секретарь ливанской «Хезболлы», по случаю 37-й годовщины кончины имама Хомейни опубликовал заявление, в котором обсудил последние события в Ливане.

В заявлении шейха Наима Касема говорится: «Имам Хомейни — одно из проявлений божественного пути для всего человечества. Иранская революция началась при исламской поддержке и на основе принципов борьбы с несправедливостью и оккупацией, выдвинув лозунг "Ни Востока, ни Запада". С религиозной точки зрения и в рамках интеллектуального и культурного выбора имам Хомейни является одним из проявлений божественного пути для всего человечества».

Он добавил: «Запад и Восток не позволили Ирану под руководством имама Хомейни спокойно осуществлять свой политический опыт, поэтому высокомерные развязали против Ирана восьмилетнюю войну. Мировые и региональные державы мобилизовались для свержения системы Исламской Республики, но эта система благодаря широким жертвам, противостоя войне, экономической блокаде и международному давлению, выстояла благодаря стойкости руководства, народа, Корпуса стражей, армии и своей элиты».

Генеральный секретарь «Хезболлы» подчеркнул: «Для нас большая честь и бесконечная благодарность Богу за то, что в своём образе жизни, в поддержке истины и стойкости мы брали пример с имама Хомейни. Несмотря на все трудности, с которыми столкнулась иранская революция, Иран достиг прогресса во всех сферах и поддержал освободительные движения. Враги не добились и не добьются успеха перед лицом великого иранского народа, который воспитан в школе Хусейна, в духе самопожертвования и самоотверженности».

Наим Касем продолжил: «Сопротивление в Ливане для освобождения земли от оккупантов в регионе вдохновлялось методом и идеями имама Хомейни. Иран занимал выдающиеся и ценные позиции в поддержке палестинского народа для освобождения своей земли и Иерусалима, а также в поддержке движений сопротивления перед лицом израильской оккупации».

Касаясь событий в Ливане, он заявил: «Вашингтонское заявление — это результат прямых, бесполезных, унизительных и позорных для Ливана переговоров, и оно наметило основы капитуляции Ливана перед планом "Великого Израиля". Если главной целью любого соглашения будет разоружение сопротивления, это означает уничтожение мощи Ливана и экзистенциальную угрозу уничтожения его стойкого народа. Иллюзорное прекращение огня и интерпретация, согласно которой "Хезболла" должна прекратить атаки, а силы сопротивления покинуть юг, в то время как агрессия продолжается и военное давление сохраняется, означают капитуляцию, поражение и достижение целей врага».

Генеральный секретарь «Хезболлы» отметил: «Вашингтонское заявление намечает принципы, которые Америка и Израиль намереваются использовать для капитуляции Ливана перед планом "Великого Израиля". Это заявление направлено на разрушение Ливана, его дестабилизацию и разжигание смуты среди ливанцев. Вашингтонское заявление преследует цель посеять раздор среди ливанцев и дать Израилю политическими средствами то, чего он не добился на войне. Это невозможно для тех, кто хочет чести, достоинства, сохранения крови мучеников, раненых, пленных и этой великой жертвенной нации. Вашингтонское заявление — это дорожная карта для уничтожения части ливанской нации и порабощения другой её части. Если процесс безопасности будет следовать под лозунгом иллюзорного прекращения огня, это подобно мечте дьявола войти в рай. Мы обращаем внимание только на полное прекращение агрессии, установление полного прекращения огня и вывод Израиля. Прекращение огня должно быть всеобъемлющим, не должно быть различий между югом и другими регионами Ливана, и у врага не должно быть свободы убивать в Ливане».