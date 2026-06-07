Антисионистская операция на юге Западного берега

По сообщению агентства «Абна» со ссылкой на телеканал «Аль-Джазира», армия израильского режима заявила: получено сообщение о проведении операции по наезду на юге Западного берега, и силы безопасности изучают детали и обстоятельства этого инцидента.

Сионистские источники сообщили, что один из поселенцев был ранен в ходе операции по наезду автомобиля к югу от Вифлеема.

Согласно этому сообщению, ведутся широкомасштабные поиски исполнителя этого наезда, который скрылся с места происшествия после совершения операции.

Армия израильского режима пока не опубликовала дополнительной информации о возможных жертвах, личности исполнителя или точном месте происшествия.