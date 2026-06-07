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Антисионистская операция на юге Западного берега

7 июня 2026 - 10:32
News ID: 1823628
Source: ABNA
Антисионистская операция на юге Западного берега

Армия израильского режима сообщила о проведении операции по наезду (давке) на юге Западного берега.

По сообщению агентства «Абна» со ссылкой на телеканал «Аль-Джазира», армия израильского режима заявила: получено сообщение о проведении операции по наезду на юге Западного берега, и силы безопасности изучают детали и обстоятельства этого инцидента.

Сионистские источники сообщили, что один из поселенцев был ранен в ходе операции по наезду автомобиля к югу от Вифлеема.

Согласно этому сообщению, ведутся широкомасштабные поиски исполнителя этого наезда, который скрылся с места происшествия после совершения операции.

Армия израильского режима пока не опубликовала дополнительной информации о возможных жертвах, личности исполнителя или точном месте происшествия.

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