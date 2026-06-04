Беспилотные атаки израильского режима на юг и восток Ливана

Как сообщает агентство «Абна» со ссылкой на «Аль-Джазиру», источники сообщили о нескольких беспилотных атаках израильского режима на районы на юге и востоке Ливана.

Корреспондент «Аль-Джазиры» сообщил, что израильские беспилотники атаковали поселение Зебдин и окрестности поселения Мифдун в городе Эн-Набатия на юге Ливана.

Согласно сообщению, поселение Мааруб в городе Сур (Тир) на юге Ливана также подверглось беспилотной атаке израильского режима.

На востоке Ливана поселение Сохмар в Западной Бекаа подверглось пяти авиаударам израильского режима.

Официальное ливанское информационное агентство сообщило, что в результате атак израильского режима на поселение Сохмар в Западной Бекаа на востоке страны один человек погиб и четверо получили ранения.

Согласно сообщению, эти атаки поразили районы в поселении Сохмар, и спасательные службы были направлены на место происшествия.

Корреспондент «Аль-Джазиры» также сообщил о беспилотных атаках израильского режима на поселение Тебнин в городе Бинт-Джбейль на юге Ливана.