Палата представителей США проголосовала за ограничение военных полномочий Трампа

Как сообщает агентство «Абна», агентство Reuters сообщило, что Палата представителей США большинством голосов предприняла смелый и беспрецедентный шаг для сдерживания милитаристской политики Дональда Трампа, президента страны, и приняла закон, который серьёзно ограничивает полномочия президента на военные действия или продолжение войны против Ирана.

Эта резолюция, касающаяся «Полномочий на войну», которая была представлена членами Демократической партии с целью предотвращения любых произвольных военных столкновений с Тегераном без получения официального и явного разрешения от Конгресса, в итоге была принята 215 голосами «за» против 208 голосов «против».

Важным моментом в этом голосовании стал раскол единых рядов правящей партии: четыре члена-республиканца, изменив позицию Белого дома, присоединились к демократам и проголосовали за этот закон.

Принятие этой резолюции в Палате представителей может ускорить аналогичные усилия в Сенате США.

Сенат США ранее вынес на рассмотрение версию этого законопроекта, но окончательное голосование по нему ещё не проведено. Версия Сената является более обязывающей, и в случае её принятия она обяжет Трампа прекратить войну без разрешения Конгресса, хотя в итоге у президента будет возможность наложить на неё вето.