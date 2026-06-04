Кац утверждал: «Мы не отступаем из Южного Ливана»

Как сообщает агентство «Абна» со ссылкой на «Аль-Джазиру», Исраэль Кац, военный министр израильского режима, заявил: «Наши силы не отступят из Южного Ливана, включая район крепоши Шакиф. Ливанцы не вернутся на юг, и мы продолжим операции по уничтожению инфраструктуры».

Он утверждал: «То, что произошло вчера в переговорах между Ливаном и Израилем, является результатом реальности, которую мы создали в Ливане. Зона, свободная от оружия, будет создана к югу от Литани. Наша армия останется в зоне безопасности Ливана до жёлтой линии».

Кац заявил: «Израиль обладает свободой действий при поддержке Америки для нанесения ударов по Бейруту в ответ на любую атаку на северные поселения или Израиль. Мы будем наносить удары по инфраструктуре «Хезболлы». Изменения, которые мы создали в Ливане, приведут к мирному соглашению».