Как сообщает агентство «Абна» со ссылкой на «Указ», в неожиданном для Дональда Трампа, президента США, повороте событий республиканский конгрессмен Рэнди Фенстра проиграл номинацию на пост губернатора Айовы на праймериз во вторник. Несмотря на поддержку Трампа, который в пятницу назвал Фенстру одним из своих самых сильных сторонников, Фенстра уступил своему сопернику — Зеку Лану, фермеру, недавно пришедшему в политику и считающемуся аутсайдером. Лан победил с 37,8% голосов против 37% у Фенстры, с разницей менее одного процента.

Это поражение ставит вопросы о силе поддержки Трампа. Поражение Фенстры было охарактеризовано как широко распространённый сюрприз и редкая неудача для доминирования Трампа в республиканских номинационных гонках, поскольку Фенстра считался консерваторами Айовы главным претендентом.

Зек Лан, фермер из Айовы и консервативный политический активист, связанный с движением MAGA, сосредоточил свою кампанию на лозунге «Айова прежде всего», делая акцент на борьбе с высоким уровнем рака, поддержке семейных ферм и ограничении иммиграции. Это позволило ему привлечь избирателей, ищущих новое лицо вне Вашингтона.

Это поражение, последовавшее за чередой побед поддерживаемых президентом кандидатов на праймериз в последние недели, ставит вопросы об ограничениях влияния Трампа на его традиционную республиканскую базу.