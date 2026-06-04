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Поражение кандидата, поддерживаемого Трампом, на праймериз на пост губернатора Айовы

4 июня 2026 - 18:11
News ID: 1822379
Source: ABNA
Поражение кандидата, поддерживаемого Трампом, на праймериз на пост губернатора Айовы

Рэнди Фенстра, кандидат, поддерживаемый Дональдом Трампом, проиграл праймериз на пост губернатора Айовы.

Как сообщает агентство «Абна» со ссылкой на «Указ», в неожиданном для Дональда Трампа, президента США, повороте событий республиканский конгрессмен Рэнди Фенстра проиграл номинацию на пост губернатора Айовы на праймериз во вторник. Несмотря на поддержку Трампа, который в пятницу назвал Фенстру одним из своих самых сильных сторонников, Фенстра уступил своему сопернику — Зеку Лану, фермеру, недавно пришедшему в политику и считающемуся аутсайдером. Лан победил с 37,8% голосов против 37% у Фенстры, с разницей менее одного процента.

Это поражение ставит вопросы о силе поддержки Трампа. Поражение Фенстры было охарактеризовано как широко распространённый сюрприз и редкая неудача для доминирования Трампа в республиканских номинационных гонках, поскольку Фенстра считался консерваторами Айовы главным претендентом.

Зек Лан, фермер из Айовы и консервативный политический активист, связанный с движением MAGA, сосредоточил свою кампанию на лозунге «Айова прежде всего», делая акцент на борьбе с высоким уровнем рака, поддержке семейных ферм и ограничении иммиграции. Это позволило ему привлечь избирателей, ищущих новое лицо вне Вашингтона.

Это поражение, последовавшее за чередой побед поддерживаемых президентом кандидатов на праймериз в последние недели, ставит вопросы об ограничениях влияния Трампа на его традиционную республиканскую базу.

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