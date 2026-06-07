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Намерение европейских стран ввести санкции против сионистских поселенцев

7 июня 2026 - 10:32
News ID: 1823629
Source: ABNA
Намерение европейских стран ввести санкции против сионистских поселенцев

Политические источники сообщили о попытках европейских стран ввести санкции против сионистских поселенцев, которые совершают насильственные действия.

По сообщению агентства «Абна», политические источники в беседе с агентством Reuters подчеркнули, что Франция вместе с несколькими европейскими странами стремится оказать давление на сионистский режим посредством скоординированных санкций.

В этом сообщении говорится, что упомянутые санкции будут введены против сионистских поселенцев, которые совершают жестокие действия против палестинцев на Западном берегу. Эти санкции будут включать замораживание активов и запрет на въезд.

Список сионистов, подпадающих под эти санкции, пока не окончателен, и ожидается, что в ближайшие дни будет сделано официальное заявление.

Эти действия предпринимаются в то время, когда упомянутые страны считаются одними из главных сторонников преступлений сионистского режима против палестинцев.

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