Намерение европейских стран ввести санкции против сионистских поселенцев

По сообщению агентства «Абна», политические источники в беседе с агентством Reuters подчеркнули, что Франция вместе с несколькими европейскими странами стремится оказать давление на сионистский режим посредством скоординированных санкций.

В этом сообщении говорится, что упомянутые санкции будут введены против сионистских поселенцев, которые совершают жестокие действия против палестинцев на Западном берегу. Эти санкции будут включать замораживание активов и запрет на въезд.

Список сионистов, подпадающих под эти санкции, пока не окончателен, и ожидается, что в ближайшие дни будет сделано официальное заявление.

Эти действия предпринимаются в то время, когда упомянутые страны считаются одними из главных сторонников преступлений сионистского режима против палестинцев.