Борьба за власть в Моссаде обострилась: новый глава уволил своего заместителя

По сообщению агентства «Абна» со ссылкой на сайт египетской газеты «Аш-Шарк аль-Аусат», внешняя разведка Израиля (Моссад) стала свидетелем серьёзного изменения в своей управленческой структуре: новый глава организации Роман Гофман уволил своего заместителя, второго человека в Моссаде, известного под инициалом «А.».

Согласно этому сообщению, этот человек назывался одним из главных кандидатов на смену бывшему главе Моссада Давиду Барниа.

Осведомлённые источники рассказали израильским СМИ, что уволенный заместитель был приближённым Барниа и ярым противником назначения Гофмана.

Ранее Гофман был военным советником Нетаньяху.

По словам этих источников, Барниа пытался назначить своего заместителя преемником во главе Моссада, но в итоге Нетаньяху выбрал Гофмана на эту должность.

Согласно отчёту, уволенный чиновник имеет более 22 лет опыта работы в области тайных операций и за время службы руководил тремя оперативными отделами Моссада.

Он также пять раз получал «Премию безопасности Израиля».

Источники добавили, что среди самых заметных дел, которыми руководил этот разведчик, были попытки Моссада свергнуть правительство в Иране, которые до сих пор не увенчались успехом.

В то же время некоторые внутренние круги Моссада критикуют поспешность решения Гофмана об увольнении заместителя.

Эти источники считают, что новый глава из-за своего в основном военного прошлого имеет меньший опыт в разведывательной структуре Моссада, и сохранение бывшего заместителя в переходный период могло бы помочь передаче опыта и более плавному управлению чувствительными делами.

Канцелярия премьер-министра израильского режима, подтвердив это действие Гофмана, объявила, что новый заместитель будет назначен из числа внутренних сотрудников Моссада.