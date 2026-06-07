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Разоблачение новых деталей волны израильского шпионажа против американских чиновников

7 июня 2026 - 10:30
News ID: 1823625
Source: ABNA
Разоблачение новых деталей волны израильского шпионажа против американских чиновников

Газета New York Times раскрыла новые детали волны шпионажа израильского режима против США.

По сообщению агентства «Абна», газета New York Times в подробном репортаже раскрыла детали беспрецедентного шпионского кризиса между Вашингтоном и Тель-Авивом, который побудил Пентагон повысить уровень угрозы до критического. При этом выдвигаются обвинения в проведении широкомасштабных операций по взлому и проникновению со стороны израильского режима в отношении личных телефонов и офисов посланников и старших советников администрации президента США Дональда Трампа.

Согласно этому отчету, расследование Пентагона выявило серьезные опасения по поводу широкомасштабных попыток Тель-Авива вести электронную и физическую слежку за высокопоставленными американскими чиновниками. В число этих лиц входят Стив Уиткофф, спецпосланник Трампа; Колби, старший советник по политике Пентагона; и Майкл Демино, его заместитель, который непосредственно отвечает за разработку политики Пентагона на Ближнем Востоке.

В отчете со ссылкой на американские источники безопасности подчеркивается, что мотивами режима за этой интенсивной шпионской волной является расшифровка стратегии Трампа и понимание внутренних механизмов и меняющихся позиций его администрации по переговорам и политическому каналу с Ираном.

New York Times предупреждает, что повышение уровня угрозы шпионажа приведет к введению Пентагоном новых строгих ограничений на обмен информацией с израильскими офицерами.

В отчете упоминаются важные детали, задокументированные Разведывательным управлением Министерства обороны США (DIA) о механизмах проникновения. В нем упоминается несколько значительных инцидентов, включая задержание офицеров военной разведки режима при попытке установить прослушивающие устройства внутри штаб-квартиры агентства в 2021 году. Также сообщается, что была пресечена попытка израильских офицеров «Шин Бет» установить прослушивающие устройства в транспортное средство, принадлежащее Секретной службе, отвечающей за охрану лидеров стран и дипломатических делегаций.

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