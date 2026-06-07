Разоблачение новых деталей волны израильского шпионажа против американских чиновников

По сообщению агентства «Абна», газета New York Times в подробном репортаже раскрыла детали беспрецедентного шпионского кризиса между Вашингтоном и Тель-Авивом, который побудил Пентагон повысить уровень угрозы до критического. При этом выдвигаются обвинения в проведении широкомасштабных операций по взлому и проникновению со стороны израильского режима в отношении личных телефонов и офисов посланников и старших советников администрации президента США Дональда Трампа.

Согласно этому отчету, расследование Пентагона выявило серьезные опасения по поводу широкомасштабных попыток Тель-Авива вести электронную и физическую слежку за высокопоставленными американскими чиновниками. В число этих лиц входят Стив Уиткофф, спецпосланник Трампа; Колби, старший советник по политике Пентагона; и Майкл Демино, его заместитель, который непосредственно отвечает за разработку политики Пентагона на Ближнем Востоке.

В отчете со ссылкой на американские источники безопасности подчеркивается, что мотивами режима за этой интенсивной шпионской волной является расшифровка стратегии Трампа и понимание внутренних механизмов и меняющихся позиций его администрации по переговорам и политическому каналу с Ираном.

New York Times предупреждает, что повышение уровня угрозы шпионажа приведет к введению Пентагоном новых строгих ограничений на обмен информацией с израильскими офицерами.

В отчете упоминаются важные детали, задокументированные Разведывательным управлением Министерства обороны США (DIA) о механизмах проникновения. В нем упоминается несколько значительных инцидентов, включая задержание офицеров военной разведки режима при попытке установить прослушивающие устройства внутри штаб-квартиры агентства в 2021 году. Также сообщается, что была пресечена попытка израильских офицеров «Шин Бет» установить прослушивающие устройства в транспортное средство, принадлежащее Секретной службе, отвечающей за охрану лидеров стран и дипломатических делегаций.