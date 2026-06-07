Осуждение преступлений израильского режима крупнейшей мусульманской организацией в Америке

По сообщению агентства «Абна» со ссылкой на агентство «Анадолу», крупнейшая мусульманская правозащитная организация в Америке сегодня, в субботу, осудила атаки израильского режима, приведшие к гибели по меньшей мере 7 палестинцев, включая 7-месячного младенца.

Согласно сообщению этого агентства, Совет по американо-исламским отношениям (CAIR) в своём заявлении указал: «Убийство 7-месячного младенца израильскими силами на незаконно оккупированном Западном берегу — это ужасное преступление, которое должно затронуть совесть каждого человека».

В заявлении говорится: «Ни одна военная сила, которая неоднократно убивает детей, медицинский персонал, журналистов и гражданских лиц с использованием оружия, предоставленного американскими налогоплательщиками, не должна пользоваться иммунитетом или поддержкой. Мы призываем правительство США и международное сообщество прекратить содействие этим преступлениям и предпринять конкретные меры для защиты палестинских гражданских лиц, прекращения оккупации и соблюдения международного права».

Сегодня военнослужащие израильского режима обстреляли автомобиль палестинской семьи на юге Западного берега. В результате этого нападения трое членов семьи, включая младенца, получили ранения, и ребёнок скончался от полученных тяжёлых травм.