Едкая насмешка Бакаи в адрес президента Ливана: «Продает друга и покупает врага»

По сообщению агентства Абна, Исмаил Бакаи, представитель МИД Ирана, в субботу 6 июня, подтверждая реакцию министра иностранных дел на заявления президента Ливана, написал по-арабски в одной из соцсетей: «Продает того, кто стоит рядом, и покупает того, кто стоит напротив. Бросает того, кто его поддерживал, и поддерживает того, кто загнал его в угол!»