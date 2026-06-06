Резаи в интервью CNN: в случае повторной агрессии масштабы войны расширятся

По сообщению агентства «Абна», Мохсен Резаи, военный советник Верховного главнокомандующего, в интервью CNN подчеркнул, что любое возможное соглашение между США и Ираном зависит от согласия администрации Трампа на разблокировку 24 миллиардов долларов из замороженных активов Тегерана. Он предупредил, что в случае возобновления агрессии США вступят на темный путь.

Он добавил, что переговоры зашли в тупик, и президент США Дональд Трамп должен разорвать этот тупик. Мяч на его стороне поля.

Резаи заявил, что возможное разблокирование этих средств администрацией Трампа создаст «новый горизонт для будущего» Ирана и США. Если Трамп хочет достичь соглашения с Ираном, эти 24 миллиарда долларов — это проверка доверия, которую Иран хочет провести с Трампом. Это испытание, которое США должны пройти, и путь откроется. Это деньги Ирана, а не США.

Он предупредил, что если США возобновят конфликт, Иран распространит войну за пределы Персидского залива и, вероятно, расширит военные операции от Ормузского пролива до Индийского океана, Баб-эль-Мандебского пролива, Красного моря и Средиземного моря. Резаи сказал: «Атакуя другие американские базы, по которым мы уже наносили удары, мы придадим войне новое измерение. Однако вероятность войны мала».

Касаясь возможной встречи между Трампом и Верховным лидером, он подчеркнул: «Этого не произойдет. Сейчас мы находимся на первом этапе переговоров, и Трамп завел переговоры в тупик. Этого не произойдет».

Относительно Ормузского пролива Резаи также сказал, что Иран и Оман обладают суверенитетом над этим ключевым водным путем, через который до войны проходила пятая часть мирового объема нефти и сжиженного природного газа, поэтому они будут управлять им совместно. Иран будет получать плату за обслуживание, поскольку не должен нести расходы по управлению проливом.