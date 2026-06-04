Лидер йеменской «Ансар Аллах»: Праздник Гадир — часть духовного наследия мусульманского народа Йемена.

Как сообщает агентство «Абна» со ссылкой на «Аль-Масира», сейид Абдульмалик Бадреддин аль-Хуси, лидер движения «Ансар Аллах» Йемена, выступил с речью по случаю благословенного праздника Гадир Хум и Дня Вилайат.

В этой речи говорится: «Я приношу свои самые искренние поздравления и наилучшие пожелания нашему народу и нации по случаю праздника Гадир и Дня Вилайат, этого великого религиозного события. Наш дорогой народ, как и каждый год, в этот благословенный день славно почтил праздник Вилайат во всех освобождённых провинциях. Праздник Гадир и День Вилайат являются исконными событиями и частью духовного наследия мусульманского народа Йемена».

Абдульмалик Бадреддин аль-Хуси добавил: «Событие Гадир и День Вилайат не являются новыми для нашего народа; они почитали эти события на протяжении поколений и веков в рамках своей непоколебимой веры. Наш народ чтит религиозные праздники, особенно Мавлид (день рождения Пророка) и другие события, и использует их для сохранения своей идентичности и важных достижений. Наш народ ценит и уделяет внимание воспитательной пользе событий, которые он чтит, потому что эти события выражают благодарность за божественные блага и осознание величия своей религии».

Аль-Хуси продолжил: «Событие Гадир — это установленный исторический факт, согласованный историками и хадисоведами, и оно не является сомнительным или подвергаемым сомнению. Почитание Гадира и Вилайат — это почитание подлинного и достоверного события, одного из несомненных исторических фактов. Важность Гадира заключается в том, что он является свидетельством завершения религии и полноты божественной милости, а благодарность за эту милость влечёт за собой благо этого мира и мира вечного. Если умма будет полностью следовать этому пути, она получит совершенную милость во всех сферах своей жизни. К проявлениям совершенной милости относятся милость величия, освобождение от власти тиранов, человеческое достоинство и многие другие важные достижения».