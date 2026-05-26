Французская активистка: В израильском плену мы подверглись пыткам и нападениям

26 мая 2026 - 09:33
News ID: 1818949
Source: ABNA
Французская активистка «Флотилии глобальной стойкости» раскрыла подробности пыток и нападений со стороны сил сионистского режима на активистов этой флотилии во время задержания на оккупированных территориях.

По сообщению агентства «Абна», Летиция Мерль, французская активистка «Флотилии глобальной стойкости», вернувшаяся во Францию на прошлой неделе, в интервью агентству «Анадолу» в Париже подробно описала обращение сил сионистского режима с задержанными активистами.

Она рассказала, что силы сионистского режима после захвата этой флотилии в международных водах лишили активистов воды, пищи и медицинской помощи, а также избивали и унижали их.

Летиция Мерль, отметив, что мужчин и женщин разлучили друг с другом, добавила: израильские силы заставляли активистов скандировать лозунг «Да здравствует Израиль», и в случае отказа сталкивались с насилием.

Она также сообщила, что некоторые активисты, включая двух граждан Турции, были избиты, а задержанные женщины столкнулись с такими действиями, как обыски тела, сдирание платков и угрозы со стороны полицейских собак.

Эта французская активистка подчеркнула, что целью участников «Флотилии глобальной стойкости» было привлечь внимание мира к положению палестинского народа, и то, что она испытала при задержании, — лишь часть страданий, с которыми сталкиваются палестинцы.

