Французская активистка: В израильском плену мы подверглись пыткам и нападениям

По сообщению агентства «Абна», Летиция Мерль, французская активистка «Флотилии глобальной стойкости», вернувшаяся во Францию на прошлой неделе, в интервью агентству «Анадолу» в Париже подробно описала обращение сил сионистского режима с задержанными активистами.

Она рассказала, что силы сионистского режима после захвата этой флотилии в международных водах лишили активистов воды, пищи и медицинской помощи, а также избивали и унижали их.

Летиция Мерль, отметив, что мужчин и женщин разлучили друг с другом, добавила: израильские силы заставляли активистов скандировать лозунг «Да здравствует Израиль», и в случае отказа сталкивались с насилием.

Она также сообщила, что некоторые активисты, включая двух граждан Турции, были избиты, а задержанные женщины столкнулись с такими действиями, как обыски тела, сдирание платков и угрозы со стороны полицейских собак.

Эта французская активистка подчеркнула, что целью участников «Флотилии глобальной стойкости» было привлечь внимание мира к положению палестинского народа, и то, что она испытала при задержании, — лишь часть страданий, с которыми сталкиваются палестинцы.