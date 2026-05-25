Рассказ активистов, поддерживающих Палестину, об унижениях и пытках в тюрьмах израильского режима

По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на Палестинский информационный центр, эти активисты после возвращения представили шокирующие свидетельства об условиях своего задержания на оккупированных палестинских территориях; задержания, которое произошло после того, как их корабль был перехвачен в Средиземном море на пути к попытке прорыва блокады сектора Газа.

По словам активистов, сионистские силы при захвате корабля 18 мая применили крайнее насилие против активистов, поддерживающих Палестину, в результате которого несколько из них получили ранения.

Источники, связанные с этой кампанией, сообщили, что двое французских активистов до сих пор проходят лечение в одной из больниц Турции из-за серьёзных травм, полученных в процессе задержания и транспортировки.

Марьям Хадж аль, активистка и оказывающая медицинскую помощь, рассказала, что задержанные содержались в тяжёлых условиях в городе Ашдод под прямым надзором полиции израильского режима, подчинённой Итамару Бен-Гвиру, (так называемому) министру внутренней безопасности сионистского режима.

Она подчеркнула, что активистов поместили в закрытые чёрные контейнеры; действие, направленное на их истязание, унижение и лишение человеческого достоинства.