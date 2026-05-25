Рассказ активистов, поддерживающих Палестину, об унижениях и пытках в тюрьмах израильского режима

25 мая 2026 - 09:51
News ID: 1818478
Source: ABNA
Первая группа французских активистов, участвовавших во всемирной флотилии «Сумод» (Somod), после освобождения вернулась в Париж и встретила в аэропорту имени Шарля-де-Голля тёплый приём со стороны группы сторонников Палестины.

По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на Палестинский информационный центр, эти активисты после возвращения представили шокирующие свидетельства об условиях своего задержания на оккупированных палестинских территориях; задержания, которое произошло после того, как их корабль был перехвачен в Средиземном море на пути к попытке прорыва блокады сектора Газа.

По словам активистов, сионистские силы при захвате корабля 18 мая применили крайнее насилие против активистов, поддерживающих Палестину, в результате которого несколько из них получили ранения.

Источники, связанные с этой кампанией, сообщили, что двое французских активистов до сих пор проходят лечение в одной из больниц Турции из-за серьёзных травм, полученных в процессе задержания и транспортировки.

Марьям Хадж аль, активистка и оказывающая медицинскую помощь, рассказала, что задержанные содержались в тяжёлых условиях в городе Ашдод под прямым надзором полиции израильского режима, подчинённой Итамару Бен-Гвиру, (так называемому) министру внутренней безопасности сионистского режима.

Она подчеркнула, что активистов поместили в закрытые чёрные контейнеры; действие, направленное на их истязание, унижение и лишение человеческого достоинства.

