Управленческая некомпетентность Бен-Гвира; около 100 человек погибли в израильских тюрьмах

По сообщению агентства «Абна» со ссылкой на телеканал «Аль-Маядин», сионистская газета «Гаарец» сообщила, что за последние два с половиной года 98 человек погибли в тюрьмах этого режима.

Эта газета также заявила, что в период ответственности «Итамара Бен-Гвира», министра внутренней безопасности Израиля, и «Коби Яакови», начальника тюремного управления этого режима, израильские тюрьмы превратились в сеть лагерей пыток.

В последние несколько дней также отвратительные действия Бен-Гвира, выразившиеся в бесчеловечном обращении с участниками «Флотилии свободы» («Флотилия глобальной стойкости») и публикации видео этого инцидента, вызвали волну негативных реакций по всему миру, и многие страны решительно осудили эти нападения.