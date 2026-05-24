Лидер йеменского «Ансаралла»: Медиа — важнейшее поле противостояния между исламом и сионизмом

По сообщению информационного агентства Абна со ссылкой на телеканал «Аль-Масира», Абдель Малик аль-Хуси, лидер йеменского «Ансаралла», сказал: «Когда наши народы зависят от своих врагов в удовлетворении своих основных потребностей в продовольствии, они превращаются в инструмент давления в руках этих врагов. Враги используют экономическое давление и санкции в качестве основного оружия для нападения на исламскую умму и других».

Он добавил: «Сионистские евреи, Америка и Израиль осознают важность оружия санкций и используют его более активно на поле противостояния и борьбы против нашей уммы».

Лидер «Ансаралла» сказал: «Враги использовали и продолжают использовать экономическое давление и санкции против Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Йемена, Кубы и многих других стран по всему миру. Наши враги используют оружие санкций против исламской уммы, в то время как исламская умма не использует его против них, хотя это эффективное оружие».

Он добавил: «Очень странно, что безрассудные и тиранические правительства в исламском мире соблюдают экономические санкции в пользу Америки. Большинство арабских режимов наиболее строго соблюдают санкции и действуют в соответствии с интересами Америки против исламских стран».

Он подчеркнул: «Если бы арабские и исламские режимы были так же привержены Корану, как они привержены решениям Америки, положение исламской уммы было бы совершенно иным, чем сейчас».

Он заявил: «Существует чрезмерная зависимость от импорта как экономической политики за счет ослабления внутреннего производства. Поистине удивительно, что торговцы импортируют всё, и стоимость этого импорта оплачивается в долларах».

Он сказал: «Когда дух труда и производства покидает общество, возникает опасная ситуация, результатом которой являются безработица, халатность и потеря практических навыков. Экономическое движение — это движение, в котором нации действуют в рамках практической и производственной активности».

Он подчеркнул: «Наши национальные и суверенные нефтяные и газовые ресурсы находятся под контролем наших врагов, которые лишают наш народ их. Экономическая блокада против нашей страны очень жесткая и более суровая, чем против любой другой арабской или исламской страны».