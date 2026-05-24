Премьер-министр Пакистана: Мы продолжим усилия по достижению мира

По сообщению информационного агентства Абна со ссылкой на телеканал «Аль-Маядин», Шахбаз Шариф, премьер-министр Пакистана, говоря о последних событиях, связанных с посредническими усилиями его страны, заявил: «Исламабад продолжит свои усилия на пути достижения мира, и мы надеемся вскоре принять следующий раунд переговоров».

Он также объявил, что представителем Пакистана в телефонном разговоре с Дональдом Трампом, президентом США, был фельдмаршал Асим Мунир, командующий армией Пакистана.

В заключение премьер-министр Пакистана сказал: «Я поздравляю президента Трампа с его исключительными усилиями по достижению мира».