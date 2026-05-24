Пезешкиан: История вероломства США вынуждает нас проявлять предельную осторожность

По сообщению агентства Абна, Масуд Пезешкиан сегодня утром, в субботу (23 мая 2026 г.), на встрече с Асимом Муниром, командующим армией Исламской Республики Пакистан, выразив благодарность за его усилия и усилия его правительства по обеспечению стабильности и безопасности в регионе, заявил: «Народ и официальные лица Пакистана — наши братья, и мы питаем к вам искреннюю любовь. Мы, мусульмане, являемся единым телом, и у нас нет иного выбора, кроме единства. Мы должны совместными усилиями улучшить положение наше и всех мусульман мира».

Президент добавил: «Мое искреннее убеждение состоит в том, что мы должны добиваться единства и сплоченности исламского мира с помощью практических решений, а также всемерно укреплять и расширять экономическое, социальное, политическое и культурное взаимодействие между нами. Повышение уровня сотрудничества между народами исламских стран — важнейший фактор достижения и укрепления практического единства и устранения любых почв для разногласий и конфликтов между ними».

В другой части своего выступления президент, подчеркнув, что Исламская Республика Иран на деле продемонстрировала свою приверженность международно-правовым рамкам, заявил: «Мы стремимся лишь к восстановлению законных прав нашего народа, но история и опыт переговоров с американцами обязывают нас проявлять предельную осторожность».

Пезешкиан, подчеркнув, что война никогда не приносила выгоды никому, отметил: «США не выйдут победителями из этого противостояния. Именно страны региона и мира понесут серьезные потери, а сионистский режим — единственная сторона, которая стремится обеспечить свои интересы в регионе за счет войны».

Президент, указав на недоверие нашего народа к США из-за неоднократных нарушений обязательств, нападений в ходе переговоров и убийств должностных лиц, подчеркнул: «В таких условиях Исламская Республика Иран, опираясь на братские отношения с дружественными странами, включая Пакистан, встала на путь переговоров, но наша главная цель — лишь обеспечение интересов иранского народа с помощью надлежащих и соответствующих решений».