Аль-Джазира: Война в Иране стала стратегическим поражением для Америки и Израиля

По сообщению агентства «Абна», телеканал «Аль-Джазира» в репортаже написал, что Тегеран и Вашингтон спустя недели после прекращения огня всё ещё вовлечены в политическую борьбу, чтобы договориться о соглашении, которое Тегеран считает воротами для своего экономического восстановления, а Вашингтон через него стремится вернуть стабильность на нефтяной рынок.

И Америка, и Иран оценили шансы на быстрое достижение взаимопонимания для прекращения войны на Ближнем Востоке как низкие. Тегеран заявил, что для достижения соглашения всё ещё необходимы дополнительные усилия, а Дональд Трамп сказал, что не торопится.

Мира́в Зонсзайн, старший аналитик Международной кризисной группы, заявил, что война не достигла ни одной из своих целей для Америки и Израиля, а наоборот, стала стратегическим поражением. Трамп призвал Иран отказаться от своей ядерной программы, однако несколько раундов переговоров и война до сих пор не привели к этому результату.

Согласно этому отчёту, фундаментальные разногласия между двумя сторонами сохраняются, что указывает на то, что ядерный вопрос, вероятно, будет обсуждаться на следующем этапе. Краткосрочным приоритетом Трампа может быть прекращение войны, поскольку ему нужно снизить мировые цены на энергию и цены на бензин в Америке.

Али Ваез, другой аналитик Международной кризисной группы, считает, что Трампу необходимо сосредоточиться на промежуточных выборах и повысить шансы республиканцев сохранить контроль над обеими палатами Конгресса. Зонсзайн также считает, что у Трампа есть личная заинтересованность в том, чтобы выглядеть победителем.

Зонсзайн добавляет, что Трамп и Нетаньяху начали войну, надеясь, что она закончится в их пользу, но очевидно, что этого не произошло. Он добавил: «С тех пор Израиль подчёркивает: мы должны продолжать военное давление, военную угрозу и экономическое давление, и этот процесс в конечном итоге принесёт результаты».

Ваез, отметив, что «никакое соглашение не удовлетворит Израиль», подчеркнул, что сионистский режим будет настаивать на своём неприятии любого соглашения с Ираном.