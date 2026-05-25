За минувшие сутки 33 судна пересекли Ормузский пролив с разрешения ВМС КСИР

25 мая 2026 - 09:50
News ID: 1818476
Source: ABNA
По сообщению информационного агентства «Абна», Управление по связям с общественностью ВМС КСИР объявило: за минувшие сутки 33 судна, включая танкеры, контейнеровозы и другие торговые суда, после получения разрешения, при координации и обеспечении безопасности со стороны ВМС КСИР, пересекли Ормузский пролив.

ВМС КСИР заявили: интеллектуальный контроль над Ормузским проливом после усиления нестабильности, вызванной агрессией террористической армии США в Ормузском проливе, осуществляется ВМС КСИР решительно и эффективно.

