Армия готова к решительному и всестороннему отпору любой угрозе и агрессии

По сообщению информационного агентства Абна, по случаю третьего хордада — годовщины освобождения героического Хорремшехра, Армия Исламской Республики Иран, опубликовав заявление, почтила этот день, назвав его символом стойкости и единства иранской нации, и подчеркнула готовность армии к отпору любой агрессии врагов.
24 мая 2026 - 12:03
News ID: 1818065
Source: ABNA
Армия в заявлении подчеркнула: «Армия Исламской Республики Иран с непоколебимой решимостью и несгибаемой волей подготовилась к решительному и всестороннему отпору любой угрозе и агрессии врагов».
Your Comment