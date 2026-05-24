Армия готова к решительному и всестороннему отпору любой угрозе и агрессии

По сообщению информационного агентства Абна, по случаю третьего хордада — годовщины освобождения героического Хорремшехра, Армия Исламской Республики Иран, опубликовав заявление, почтила этот день, назвав его символом стойкости и единства иранской нации, и подчеркнула готовность армии к отпору любой агрессии врагов.