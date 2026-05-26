«Ансарулла»: «Хезболла» одержала величайшую победу над сионистами

По сообщению агентства «Абна» со ссылкой на телеканал «Аль-Маядин», политическое бюро йеменского движения «Ансарулла» по случаю годовщины освобождения Южного Ливана в заявлении, вновь выражая солидарность с исламским сопротивлением Ливана, подчеркнуло: исламское сопротивление Ливана одержало величайшие победы в противостоянии сионистской агрессии.

Группа добавила, что эта годовщина напоминает о важных уроках новейшей истории и решающей роли исламского сопротивления в борьбе с сионистским режимом.

Движение «Ансарулла» продолжило в заявлении: годовщина освобождения Южного Ливана требует вспомнить уроки недавней истории и то, как без исламского сопротивления и его самопожертвования Ливан превратился бы в арену, где враг безнаказанно совершал бы агрессию.

Движение также высоко оценило роль мученика Сайида Хасана Насраллы, бывшего генерального секретаря ливанской «Хезболлы», и заявило: мученик Сайид Насралла руководил сопротивлением в самых тяжелых условиях и привел его к эпохе побед, и он остается вдохновляющей школой в лидерстве, джихаде, вере и стойкости.

Политическое бюро «Ансарулла» в заключение добавило: исламское сопротивление в Ливане доказало, что путь джихада — единственный гарантированный способ освобождения земель, защиты суверенитета и достоинства.