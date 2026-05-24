ХАМАС: Удар Израиля по полицейскому участку в Газе направлен на создание хаоса

По сообщению информационного агентства Абна, ХАМАС решительно осудил сегодняшнюю атаку сионистского оккупационного режима на штаб-квартиру палестинской полиции на севере города Газа и назвал её новым преступлением, совершённым с целью создания хаоса в секторе Газа.

В заявлении ХАМАС говорится, что преступление сионистского режима — атака на штаб палестинской полиции на севере города Газа, в результате которой погибли 6 сотрудников и офицеров полиции — является новым преступлением в рамках очевидного плана, который фашистский оккупационный режим пытается реализовать для распространения хаоса в секторе Газа и продолжения целенаправленных ударов по полицейским участкам и силам.

Движение назвало целенаправленное нападение на гражданские полицейские силы, выполняющие свой долг по обеспечению безопасности общества в секторе Газа, очевидным военным преступлением и добавило: это действие — продолжение геноцидной войны и попытка уничтожить социальную структуру и создать вакуум безопасности после того, как сионистская военная машина оказалась неспособна поставить на колени нашу нацию и сопротивление и заставить их капитулировать.

В заключение ХАМАС призвал страны-гаранты соглашения о прекращении огня в секторе Газа выполнить свои обязательства и остановить эти опасные нарушения.

Движение также подчеркнуло необходимость противостоять террористическим планам сионистского режима, направленным на продолжение и углубление гуманитарной катастрофы в секторе Газа, и призвало поддержать институт гражданской полиции, чтобы он мог выполнять свою миссию по обеспечению безопасности и защите общества.

Следует отметить, что Главное управление полиции Газы объявило, что в результате авиаудара израильской армии по полицейскому участку в районе ат-Тавам на севере Газы пятеро офицеров и сотрудников полиции погибли и несколько других получили ранения.

Согласно этому сообщению, израильские самолёты поразили этот полицейский участок как минимум двумя ракетами.