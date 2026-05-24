Император был вынужден смириться с реальностью

24 мая 2026 - 12:03
News ID: 1818063
Source: ABNA
Официальный представитель Министерства иностранных дел нашей страны на своей личной странице в одной из социальных сетей в многозначительном сообщении написал: «Император был вынужден смириться с реальностью».

По сообщению информационного агентства Абна, Исмаил Бакаи, официальный представитель МИД нашей страны, на своей личной странице в одной из социальных сетей, опубликовав рельеф с изображением победы Шапура I Сасанидского над римским императором, написал: «Римляне полагали, что Рим — центр вселенной, но иранцы разрушили эту иллюзию».

Он добавил: «Поход Марка Юлия Филиппа (Филиппа Араба) на восток против Сасанидской империи не привел к победе римлян, а завершился миром на условиях Шапура I: император был вынужден смириться с реальностью».

