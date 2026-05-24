По сообщению информационного агентства Абна, Исмаил Бакаи, официальный представитель МИД нашей страны, на своей личной странице в одной из социальных сетей, опубликовав рельеф с изображением победы Шапура I Сасанидского над римским императором, написал: «Римляне полагали, что Рим — центр вселенной, но иранцы разрушили эту иллюзию».

Он добавил: «Поход Марка Юлия Филиппа (Филиппа Араба) на восток против Сасанидской империи не привел к победе римлян, а завершился миром на условиях Шапура I: император был вынужден смириться с реальностью».