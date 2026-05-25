Шейх Наим Касем: Оружие останется в наших руках; Иран выйдет из войны с гордо поднятой головой

По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на «Аль-Манар», шейх Наим Касем, генеральный секретарь ливанской «Хезболлы», сказал: Сегодня мы обсудим День сопротивления и освобождения, текущую политическую ситуацию, а также положение в Иране, Бахрейне и Палестине. Я поздравляю мусульман с праздником Ид аль-Адха, праздником жертвоприношения, прощения и взаимодействия с верой, который ведёт к противостоянию с дьяволом.

Он добавил: Мы можем вывести пять важных принципов из сопротивления и освобождения. Каждый, кто участвовал в сопротивлении, был партнёром в нём и в достигнутом освобождении. Сопротивление — это результат руководства сейеда шахидов уммы, сейеда Хасана Насраллы.

Генеральный секретарь ливанской «Хезболлы» сказал: Эта победа стала результатом сотрудничества армии, народа и сопротивления. Существовала координация между правительством и сопротивлением, и это был важный и влиятельный фактор в достижении свободы. Сопротивление и освобождение — это праздник для свободных людей мира и праздник Палестины. Мы здесь вспоминаем президента Эмиля Лахуда и Набиха Берри, председателя парламента, которые были сторонниками свободы.

Проект Израиля — уничтожение сопротивления и постепенная оккупация Ливана

Он добавил: Пятнадцать лет оккупации, наряду с созданием армии Южного Ливана, имели целью реализацию амбиций израильского врага в Ливане. Унизительное соглашение 17 мая не было реализовано и было отменено в 1984 году, и это был шаг на пути к свободе, которая была достигнута в 2000 году. Поздравляю всех с этой великой свободой, этой гордостью и достоинством.

Генеральный секретарь ливанской «Хезболлы» сказал: 24 ноября 2024 года правительство Ливана достигло непрямого соглашения, которое должно было положить конец оккупации и остановить атаки. В течение 15 месяцев после соглашения атаки Израиля продолжались. Правительство Ливана не смогло его выполнить. Уступки, которые делало правительство Ливана, продолжались до тех пор, пока 2 марта 2026 года сопротивление не было объявлено вне закона. Я призываю правительство Ливана отменить решения, принятые против сопротивления, и встать на сторону своего народа. Проект Израиля — уничтожение сопротивления и постепенная оккупация Ливана как часть его программы.

Шейх Наим Касем сказал: Недавние американские санкции введены с целью оказания давления, и это свидетельствует о неспособности достичь своих целей. Американские санкции не ослабят нас, и если Америка проявит ещё большую жестокость, она не добьётся ничего в Ливане.

Он, вновь выступив против разоружения ливанской «Хезболлы», подчеркнул: Разоружение — это лишение Ливана обороноспособности и прокладывание пути к его уничтожению, и это неприемлемо для нас. Они говорят нам помочь им в нашем собственном разоружении, чтобы Израиль мог войти, убивать нас и изгонять наш народ.