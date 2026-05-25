По сообщению информационного агентства «Абна», американская газета Politico сообщила, что резкий рост цен на бензин является национальной политической катастрофой для Белого дома. В то время как американцы начинают свои летние поездки, цены на бензин создают внутреннюю политическую проблему в каждом штате Америки.

В этом докладе подчеркивается, что в то время как администрация Дональда Трампа, президента США, сосредоточена на цене в 5.02 доллара за галлон, цена бензина во многих штатах приближается к этому уровню или превышает его. Этот уровень является самым высоким, зафиксированным во времена администрации Джо Байдена, бывшего президента США, в 2012 году, когда война в Украине нарушила цепочки поставок энергии.

В продолжении этого доклада говорится, что штат Вашингтон установил новый рекорд в 5.79 доллара, в то время как несколько других штатов приближаются к новым рекордам, поскольку основная причина этих резких скачков (нарушение в Ормузском проливе) остаётся неизменной.

Данные, опубликованные GasBuddy, показывают, что только 56% американцев планируют совершить поездку на автомобиле продолжительностью более двух часов, что ниже по сравнению с 69% в прошлом году.

Ранее экономический анализ, проведённый исследователями Брауновского университета, показал, что с момента начала атак США и сионистского режима против Ирана, каждая американская семья в среднем заплатила на 190 долларов и 47 центов больше за топливо. Эта сумма для многих семей эквивалентна месячному счёту за электричество или недельным расходам на продукты питания для супружеской пары.