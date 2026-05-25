Антисионистские протесты в Южной Корее с требованием прекратить войну против Газы

По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на Палестинский информационный центр, столица Южной Кореи стала свидетелем митинга и марша солидарности с Палестиной, в которых приняли участие десятки активистов и сторонников Палестины.

Согласно этому сообщению, участники митинга потребовали остановить атаки израильского режима на сектор Газа и выступили против расширения войны в регионе на Иран и Ливан. Они также потребовали прекратить любое вмешательство США в нынешние конфликты на Ближнем Востоке.

Митинг прошел в районе «Кванхвамун» в центре Сеула. Протестующие держали плакаты с осуждением войны против Газы и скандировали лозунги в поддержку прекращения военных операций и остановки военной поддержки израильского режима.

Участники также подчеркнули свою солидарность с палестинским народом и пострадавшими гражданскими лицами из-за эскалации региональной напряженности.

На марше звучали лозунги: «Прекратить войну» и «Остановить агрессию против Газы, Ливана и Ирана». Некоторые протестующие также осудили политику США в поддержку Израиля и предупредили, что продолжение эскалации может расширить масштабы конфликтов в регионе.