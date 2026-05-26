«Хезболла»: Атаки Израиля доказали бесполезность прямых переговоров с ним

По сообщению агентства «Абна», один из лидеров ливанской «Хезболлы», имя которого не упоминается, в интервью телеканалу «Аль-Джазира» заявил, что сионистский режим с 27 ноября 2024 года постоянно нарушает соглашение о прекращении огня, вопреки заявлениям Вашингтона.

Этот представитель «Хезболлы» подчеркнул, что эскалация атак и действий израильского режима расширяет масштабы войны и свидетельствует о бесполезности прямых переговоров.

Он также сказал, что правительство Ливана должно занять решительную позицию и отказаться от нейтралитета перед лицом эскалации атак сионистского режима.

Высокопоставленный представитель «Хезболлы» добавил, что эскалация атак израильского режима является результатом оперативной свободы, предоставленной врагу.