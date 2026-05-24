12 ответных операций «Хезболлы» против позиций и техники сионистского режима

По сообщению информационного агентства Абна со ссылкой на медиа-ресурс «Сопротивление войне», ливанская «Хезболла» в официальном заявлении объявила, что в ходе 12 отдельных операций нанесла удары беспилотниками по позициям, оборудованию и технике армии сионистского режима на юге Ливана.

Согласно заявлению, бойцы исламского сопротивления в первой операции поразили с помощью беспилотника военный автомобиль израильской армии на базе «Рас-эн-Накура».

«Хезболла» также во второй операции объявила, что с помощью одного дрона-камикадзе точно поразила и уничтожила устройство подавления беспилотников сионистского режима в поселении «Эн-Накура».

В том же контексте в третьей операции скопление военнослужащих армии сионистского режима в районе «Искандеруна», расположенном в поселке «Эль-Байяда» на юге Ливана, стало целью удара беспилотника «Хезболлы».

Группировка не упомянула о возможном числе потерь среди сионистских военнослужащих.