По сообщению информационного агентства «Абна», генерал-майор Мохсен Резаи, военный советник Верховного главнокомандующего и командующий Корпусом стражей исламской революции в годы восьмилетней священной обороны, в понедельник на церемонии памяти мучеников навязанной войны в Рамадан и годовщины мучеников могущества Ирана, состоявшейся в тегеранской молельне «Мосалла», заявил: В этом году мы празднуем годовщину освобождения Хорремшехра и день великого поражения Саддама и его сторонников, тогда как в прошлом году повторились ещё два Хорремшехра. Повторились ещё две священные обороны. Поэтому совпадение третьего хордада с великой войной, которую ведёт иранская нация, является очень важным вопросом.

Резаи продолжил: Первая навязанная война началась 31 шахривара 1359 года (22 сентября 1980 г.) с масштабного наземного, морского и воздушного вторжения иракской армии на территорию Ирана. Атакующие силы вошли в пять провинций страны. Саддам Хусейн перед началом атаки получил ключевые гарантии от США. Эти гарантии, полученные на секретных встречах с американскими официальными лицами, включали ограничение на поставки оружия в Иран. США обязались воздерживаться от поставок современных истребителей F-14 и F-4 (Phantom) в Иран, поскольку этот шаг мог быть расценён как поощрение Ирака к нападению.

Военный советник Верховного главнокомандующего добавил: Что касается невмешательства в Совете Безопасности, США гарантировали, что в Совете Безопасности ООН они будут препятствовать любым решениям против иракского вторжения в Иран и не допустят включения Ирака в Главу VII Устава ООН.

Секретарь Высшего совета по координации экономики глав трёх ветвей власти добавил: США согласились не поставлять необходимые запасные части для танков и военных самолётов Ирана, которые в основном были произведены в США, Великобритании, Италии и Германии. Это подрывало боеспособность Ирана в долгосрочной перспективе.

Четвёртая гарантия США заключалась в том, что в первые шесть месяцев войны, когда боеприпасы иранского оружия подойдут к концу, они откажутся поставлять необходимые Ирану боеприпасы и ракеты, такие как ракеты Phoenix для самолётов F-14.

Командующий КСИР в годы восьмилетней священной обороны сказал: Саддам Хусейн договорился с лидерами арабских стран о том, что в случае истощения валютных резервов Ирака для ведения войны, арабские страны, такие как Саудовская Аравия и ОАЭ, компенсируют его расходы за счёт нефтяных денег. В итоге арабские страны оказали Саддаму Хусейну финансовую помощь в размере более 80 миллиардов долларов.

Резаи продолжил: Недавние события в регионе и военное противостояние с Ираном поставили США в полный тупик. Похоже, что американские военные, присутствовавшие в регионе в расчёте на короткую войну, теперь столкнулись с реальностью затяжного конфликта. В ходе недавних столкновений произошло важное событие, которое повлияло на ход событий. Вор, напавший на Иран, попал в ловушку при бегстве в Ормузском проливе. Это событие показало, что пересечь Ормузский пролив и скрыться из него не так просто.

Секретарь Высшего совета по координации экономики глав трёх ветвей власти напомнил: Они, несмотря на отсутствие готовности к затяжной войне, попытались объявить о своей победе с помощью «показательной операции» в Исфахане. Однако эти попытки потерпели неудачу из-за вмешательства «Всевышнего Бога», и сегодня армия США зашла в тупик перед лицом Ирана.

Он заявил: Аналитики считают, что вступление в более широкую войну обрисовывает для США тёмный коридор без конца. Этот коридор начинается в Ормузском проливе, простирается до Персидского залива, Оманского залива, Баб-эль-Мандебского пролива и Индийского океана и приведёт к очень большой войне. В ответ на эту ситуацию они выдвинули два ключевых требования: одно — освобождение Ормузского пролива, другое — получение обогащённых материалов Ирана.

Резаи в этой связи пояснил: Управление Ормузским проливом должно находиться в руках Ирана, поскольку Иран предотвращает переброску войск и нестабильность в Персидском заливе. Ормузский пролив закрыт для нестабильности и переброски войск, но открыт для свободной торговли. Военно-морские силы КСИР, осуществляя своё управление, идентифицируя и регистрируя суда, обеспечивают безопасный проход торговых судов из разных стран, за исключением нескольких конкретных.

Он добавил: Иран подчёркивает, что безопасность для него является приоритетом, а управление Ормузским проливом — законным правом. 47-летняя история отсутствия управления и пропуска боеприпасов через этот пролив, особенно во время навязанной войны, является доказательством этого утверждения.

Секретарь Высшего совета по координации экономики глав трёх ветвей власти продолжил: Что касается вопроса обогащения, Иран является участником Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и осуществляет свою мирную ядерную деятельность под наблюдением Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Инспекторы МАГАТЭ неоднократно посещали ядерные объекты Ирана и подтверждали, что у Ирана нет отклонений в ядерной деятельности. Эти технологии нужны Ирану для мирного использования в здравоохранении, сельском хозяйстве, промышленности и производстве точных приборов, и Иран действует в соответствии с международными нормами. Но настойчивость и чрезмерные требования противоположной стороны по этим двум вопросам не достигли и не достигнут результата.