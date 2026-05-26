Нетаньяху госпитализирован

По сообщению агентства «Абна» со ссылкой на «Россия аль-Яум», 76-летний Биньямин Нетаньяху, премьер-министр сионистского режима, прошлой ночью был доставлен в больницу в оккупированном Иерусалиме.

Офис Нетаньяху заявил, что причиной госпитализации стала зубная боль. Предыдущие операции Нетаньяху по лечению опухоли и его повторная госпитализация вновь привлекли внимание аналитиков к физическому здоровью премьер-министра сионистского режима и его способности управлять делами, включая военные вопросы.

Это происходит несмотря на то, что месяц назад Нетаньяху впервые объявил, что проходит лечение от злокачественной опухоли простаты. Эта операция была проведена после его предыдущей операции в декабре 2024 года по лечению доброкачественной опухоли простаты.

Нетаньяху заявил, что его опухоль успешно вылечена, однако он не уточнил время лечения.

Премьер-министр сионистского режима откладывал публикацию медицинского отчёта о своём физическом состоянии на два месяца. В 2024 году после диагностирования инфекции мочевыводящих путей, вызванной «доброкачественной опухолью простаты», ему провели операцию на простате, однако время второй операции, о которой он впервые объявил, неизвестно. В 2023 году ему также установили кардиостимулятор.