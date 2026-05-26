Амир Джаханшахи: Ни один враг не способен противостоять Исламской Республике Иран

По сообщению агентства «Абна», бригадный генерал Али Джаханшахи, командующий сухопутными войсками армии, в интервью, посвятив память великому эпосу 3 хордада (освобождение Хорремшехра и операция «Бейт-оль-Могхаддас»), сказал: 3 хордада — годовщина освобождения Хорремшехра — является символом стойкости и мощи вооружённых сил и героического иранского народа под руководством великого имама и мудростью нашего имама-мученика, что навсегда осталось в памяти народов мира.

Командующий сухопутными войсками, отметив, что враги системы должны внести изменения в свою военную доктрину в отношении Ирана, добавил: сегодня весь мир является свидетелем унижения и позора Америки и сионистского режима. Здесь — Иран. И если какой-либо враг косо посмотрит на священную землю этой страны, он столкнётся с самоотверженными и готовыми вооружёнными силами.

Бригадный генерал Джаханшахи подчеркнул: Могучий Иран благодаря единству и сплочённости героического народа всегда будет на вершине могущества. Если мировой империализм не может достичь своих зловещих целей в Иране, то это из-за национальной сплочённости в Иране.

Командующий сухопутными войсками напомнил: Освобождение Хорремшехра было осуществлено комбинированной и продуманной операцией в годы навязанной войны. Сегодня, если враг захочет совершить ошибку, победоносная армия Исламской Республики и Корпус стражей исламской революции вместе с единством и сплочённостью стойкого народа дорогого Ирана получат ответ более мощный, чем в прошлом.

Бригадный генерал Джаханшахи, говоря о готовности сухопутных войск защищать границы страны, заявил: Сухопутные войска армии с высокой оборонной готовностью развёрнуты на всех границах. Никаких беспокойств или угроз в отношении границ не предполагается. И если враг бросит косой взгляд на границы, он столкнётся с самым жёстким противодействием.