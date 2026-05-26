По сообщению агентства «Абна», консульство Ирана в Хайдарабаде (Индия) в ответ на повторяющиеся заявления и риторику Дональда Трампа, президента США, заявило: если бы Иран хотел отдать вам уран, он сделал бы это задолго до начала войны.

Этот дипломатический центр Ирана в Индии, обращаясь к правительству Вашингтона, написал: если бы вы могли отобрать его у нас войной, вы бы уже давно это сделали.

Консульство Ирана в Индии подчеркнуло: теперь единственное, что вы [американцы] можете сделать — это повторять свои несбывшиеся мечты.

Этот дипломатический орган с иронией заметил Трампу по поводу его подчинения премьер-министру сионистского режима, заявив: это результат и цена доверия к военному преступнику и заблуждающемуся другу.

Трамп в своей последней риторике утверждал, что высокообогащенный уран Ирана должен быть уничтожен — мечта, которую президент США повторял много раз, но до сих пор не смог осуществить.