Посол Ирана в Москве: Американцы не координируют свои действия на переговорах

По сообщению агентства «Абна», Казем Джалали, посол Исламской Республики Иран в России, в интервью газете «Коммерсант» (Москва) добавил: «Несколько раз предложения передавались туда и обратно, но, как я уже сказал, причина их безрезультатности — подход самого Трампа».

Он заявил: «Например, в последний раз мы сделали предложение. Американский переговорщик сказал: нам нужна неделя, чтобы изучить его. Но через два часа Трамп сказал: нет, это отклоняется. Это показывает, что они сами между собой не координируются».

Посол Ирана в Москве сказал: «Эта ситуация показывает, что в Америке только один человек принимает решения — и это сам Трамп. А Трамп не думает ни о чём, кроме победы и престижа для себя».

Отвечая на вопрос о том, продолжается ли секретный обмен сообщениями между Ираном и Америкой помимо пакистанского посредничества, Джалали сказал: «Нет. Наши сообщения — это именно то, что передаётся через пакистанскую сторону. И предложения, которые Иран делал до сих пор, были разумными».

Он добавил: если бы американцы стремились к прекращению войны и были готовы к требованиям переговоров — а именно к тому, что результат изначально не определён, — то эти переговоры могли бы увенчаться успехом.

Посол Ирана в России сказал: «Проблема сегодняшней Америки и самого Трампа в том, что он хочет диктовать условия. Если бы мы собирались принимать американские инструкции, то зачем бы мы сопротивлялись и боролись почти пять десятилетий? Мы заплатили высокую цену за независимость нашей страны. Естественно, что мы не принимаем диктат».