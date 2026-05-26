Азизи: Иран после войны Рамадан полностью отличается от Ирана до войны

По сообщению агентства «Абна», Ибрахим Азизи, председатель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента, в беседе с телеканалом «Хабар» сказал о мониторинге вражеских летательных аппаратов: за последний день и сегодня мы наблюдали присутствие беспилотников врагов, и в связи с этим вчера были приняты решительные меры.

Председатель комиссии добавил: сегодня у нас была встреча с генералом Абдоллахи, командующим базой «Хатам аль-Анбия». Во время встречи они сообщили о беспилотниках, и он твёрдо заявил и отдал приказ о противодействии.

Азизи подчеркнул: это свидетельство высочайшей готовности и мощи наших вооружённых сил. Любое действие, противоречащее нашим национальным интересам и безопасности, встретит сокрушительный, решительный и принуждающий к раскаянию ответ наших вооружённых сил.

Он уточнил: и вчера, и сегодня мы стали свидетелями таких сдерживающих мер. Без сомнения, если враги иранской нации допустят ошибку, наши вооружённые силы, находящиеся в состоянии максимальной готовности, ответят.

Председатель комиссии добавил: на встрече с генералом Абдоллахи была отмечена готовность вооружённых сил, подчёркнуто, что они обладают огромным потенциалом готовности и сдерживания. Как и в прошлом, наши вооружённые силы максимально жёстко ответят на любые действия в любой точке, будь то на нашей территории или, если нестабильность возникнет за пределами нашего региона.

Относительно достижения или недостижения соглашения с Америкой он сказал: на второй неделе войны американцы через Мунир Асем сделали предложения. Я был свидетелем того, что в те дни американцы требовали прекращения огня и переговоров.

Председатель комиссии добавил: американцы были вынуждены вступить в переговоры о прекращении огня, вместо того чтобы закончить войну за три дня, как они хотели. Это означает, что мы были безусловными победителями на этом поле.