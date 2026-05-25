Отступление сионистских военных перед «Абабиль» «Хезболлы»

По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на «Аль-Маядин», ливанская «Хезболла» вчера опубликовала кадры поражения сионистских военных в районе Решаф, расположенном на юге этой страны.

Эта операция была проведена с использованием ряда беспилотников-камикадзе «Абабиль».

На этих кадрах видны горящие танки «Меркава», боевая техника сионистских военных и бульдозер D9.

Также сообщается, что большинство сионистских военных после массированной беспилотной операции «Хезболлы» покинули этот район и отступили из него.

Ливанская «Хезболла» с раннего утра сегодняшнего дня выпустила 28 заявлений о своих операциях против мест скопления сионистских военных и вновь созданных командных центров в южных районах Ливана, а также о противодействии истребителям и беспилотникам противника.