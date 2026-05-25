Петреус: США находятся в стратегическом тупике перед лицом Ирана

По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на сайт The Hill, генерал Дэвид Петреус, бывший командующий Центрального командования террористической армии США (СЕНТКОМ) и бывший глава разведывательной организации этой страны (ЦРУ), в своём выступлении признал: США находятся в затруднительном положении и стратегическом тупике с Ираном.

Согласно этому источнику, бывший глава ЦРУ заявил, что не видел никаких признаков готовности Ирана снизить свои требования в ходе текущих переговоров с США.

Бывший командующий СЕНТКОМ добавил: «Я определённо не видел никаких признаков того, что они внесли серьёзные изменения в свои требования, а именно: наш вывод из Персидского залива, выплату им компенсации и сохранение контроля над Ормузским проливом. Я думаю, мы находимся в трудном положении, и они, конечно, знают, что президент США (Трамп) сталкивается с промежуточными выборами.»

Дэвид Петреус затем добавил: «Похоже, Иран считает, что, продолжая настаивать на своих позициях в переговорах, он обладает большей способностью выдерживать эти условия. Дальнейшая эскалация напряжённости со стороны Соединённых Штатов сделает критически важную инфраструктуру (связанную с американскими агрессорами) в странах Персидского залива, которая уже пострадала в ходе этого конфликта, ещё более уязвимой.»

Он описал эту ситуацию как стратегический тупик, в котором «любой путь несёт в себе значительные потенциальные негативные аспекты».