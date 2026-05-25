По сообщению информационного агентства «Абна», газета The Times со ссылкой на военный источник сообщила, что самолёт, на котором находился Джон Хили, министр обороны Великобритании, во время полёта из Эстонии в Лондон вблизи границ России подвергся электронному подавлению (помехам).

Отношения между Россией и Великобританией ухудшились с начала войны в Украине. Москва обвиняет Лондон в саботаже и препятствовании установлению мира с Киевом.

Великобритания как один из основных членов НАТО в последние годы активизировала свою деятельность на восточной границе НАТО с Россией, особенно в странах Балтии.