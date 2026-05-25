Электронная атака на самолёт министра обороны Великобритании у границы России

25 мая 2026 - 09:54
News ID: 1818488
Source: ABNA
Самолёт министра обороны Великобритании у границы России и Эстонии подвергся электронной атаке.

По сообщению информационного агентства «Абна», газета The Times со ссылкой на военный источник сообщила, что самолёт, на котором находился Джон Хили, министр обороны Великобритании, во время полёта из Эстонии в Лондон вблизи границ России подвергся электронному подавлению (помехам).

Отношения между Россией и Великобританией ухудшились с начала войны в Украине. Москва обвиняет Лондон в саботаже и препятствовании установлению мира с Киевом.

Великобритания как один из основных членов НАТО в последние годы активизировала свою деятельность на восточной границе НАТО с Россией, особенно в странах Балтии.

